San Salvo: incidente al parco giochi della villa comunale, si fa male una bimba

Incidente all'area giochi della villa comunale di San Salvo intorno alle ore 20 di oggi. Sembrerebbe che lo scivolo non garantiva l'incolumità dei bambini, infatti la recinzione della parte alta della struttura non era ben fissata e si è staccata (nelle foto) lasciando cadere a terra una bimba da una certa altezza. Sul posto è intervenuto il 118 ma attualmente non si conoscono le condizioni della bambina. Lo scivolo è stato momentaneamente transennato.