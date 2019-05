San Salvo, il Comune per l'estate 2019 ripropone "l'emozione del mercato di strada"

Per il 16° anno consecutivo tornano i mercatini sul lungomare CristoforoColombo di San Salvo Marina. Il Comune ha pubblicato l'avviso pubblico per l'affidamento del servizio che partirà dal 14 luglio fino al 31 agosto. L'amministrazione comunale ha definito il mercatino "una manifestazione di grande spessore commerciale, culturale e musicale, finalizzato soprattutto a scambi culturali tra arte popolare e musica intento a far rivivere ai turisti l'emozione del mercato di strada non solo come evento economico, ma soprattutto culturale, attraverso oggetti dell'artigianato locale, nazionale e internazionale, quali: tessuti, ceramiche, terracotte, lavori in legno intarsiato, strumenti musicali, bigliotteria, oltre ad altri prodotti in comune commercio".

"L'evento denominato "Mercati e manifestazioni/eventi San Salvo Marina 2019" ha riscosso negli anni precedenti un buon successo tra espositori e acquirenti", si legge nell'avviso.

Il mercatino è stato negli anni scorsi al centro di diversi dibattiti, essendo non proprio gradito ad alcuni operatori commerciali della marina che lo definiscono poco accattivante invece dal punto di vista turistico, imbruttendo il lungomare.

Il bando scadrà il 15 maggio.