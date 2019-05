Incidente alla villa comunale, è a casa e sta bene la bimba di 5 anni caduta dallo scivolo

Fuori pericolo la bambina di 5 anni e mezzo, A.S. che ieri sera è caduta giocando all'area giochi della villa comunale leggi. E' stata trasporatata la sera stessa all'ospedale di Vasto dove dopo una serie di analisi e accertamenti è stata dimessa e ora è a casa e sta bene. E' comunque sotto osservazione da parte dei familiari ma non ci sono state gravi conseguenze per la piccola. Il padre, molto spaventato dall'accaduto, chiede che i giochi siano messi subito in sicurezza, "Potrebbero farsi male anche altri bambini con i giochi in quelle condizioni, non è sicuro". A danneggiare le strutture sono stati sicuramente atti vandalici da parte di ragazzi più grandi, verranno sistemati dall'Uffico manutenzione del Comune.