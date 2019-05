Fermate treni veloci e trasporto pubblico locale, confronto in Regione con l’assessore D’Annuntiis

La fermata di treni veloci alla stazione di Vasto-San Salvo e aumento del chilometraggio del servizio urbano a San Salvo. Sono gli argomenti oggetto dell’incontro che questa mattina a Pescara il sindaco Tiziana Magnacca, accompagnata dall’assessore ai Trasporti Tonino Marcello, ha avuto con Umberto D’Annuntiis, sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo con delega ai Trasporti.

“E’ l’avvio di un lavoro congiunto con la Regione Abruzzo, protagonista indispensabile in questa fase di supporto e dialogo, per chiedere a Trenitalia – spiega il sindaco Magnacca – che vengano istituite nella stazione di Vasto-San Salvo le fermate dei treni veloci come gli Eurostar per rispondere in maniera più efficacia alle richieste di mobilità su rotaie del nostro territorio”.

Il sindaco di San Salvo ha affrontato con l’assessore D’Annuntiis anche la questione chilometraggio del trasporto pubblico locale. “Chilometraggio che deve essere aumentato – commenta l’assessore Marcello – perché stiamo utilizzando quello attribuito nel lontano 1998 e da allora la città è cresciuta per numero di abitanti oltre a essere mutate le esigenze della popolazione”.