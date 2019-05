Canoni di locazione, rilevazione del fabbisogno: domande entro il 31 maggio 2019

Ci sarà tempo fino al 31 maggio per presentare la domanda per ottenere un eventuale contributo a sostegno del pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2018. Ne dà notizia l’assessore alle Politiche Sociali, Oliviero Faienza, in ottemperanza a una richiesta del Servizio di edilizia sociale della Regione Abruzzo a seguito della comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

“Occorre quantificare il fabbisogno delle risorse necessarie – specifica l’assessore Faienza – in quanto al momento il competente Ministero non ha ancora provveduto a stabilire l’entità degli stanziamenti necessarie per le opportune coperture finanziarie da assegnare alla Regione Abruzzo”.

La modulistica è disponibile presso l’Ufficio del Segretariato sociale del Comune di San Salvo in piazza Giovanni XXIII.