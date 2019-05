Gravi carenze igienico sanitarie: Nas di Pescara sequestrano 41mila litri di birra

Gravi carenze igienico sanitarie in un birrificio artigianale della costa teramana. Le hanno scoperte i Carabinieri del Nas di Pescara che hanno sequestrato l'intera produzione dell'attività, costituita da oltre 41mila litri. Il legale responsabile del birrificio è stato segnalato all'autorità sanitaria ed amministrativa.

Nel corso dell'ispezione, i militari per la tutela della salute hanno inoltre accertato gravi irregolarità nell'etichettatura, quali la mancanza dell'indicazione degli allergeni e la non conformità della data di scadenza.

Il controllo rientra nell'ambito dell'attività di vigilanza condotta dal Nas in tutto l'Abruzzo nel settore della produzione delle birre artigianali.