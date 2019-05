San salvo, "Crescente trasformismo politico nella nostra città"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

In queste ultime settimane, gli elettori e i cittadini di San Salvo, stanno assistendo inermi e sconcertati, al passaggio ad altra formazione politica di molti amministratori della nostra città.

Il trasformismo politico è un fenomeno crescente, che interessa tanti politici a tutti i livelli di rappresentanza.

Sarebbe opportuno e utile modificare l'art.67 della costituzione,che cita l'argomento del "VINCOLO DI MANDATO".

Si dovrebbero inserire degli obblighi e dei vincoli nei confronti dei partiti di appartenenza e dei cittadini, questo sicuramente limiterebbe il fenomeno

In Europa solo in Portogallo,l'iscrizione a un partito diverso per il quale si è stati eletti ,significa perdere il mandato.(art.160 costituzione Portoghese).

La crescente mobilità politica è un problema per due motivi: complica il già incrinato rapporto fra elettori ed eletti e rende difficile la comprensione dei processi politici.

Un modo per intervenire sul fenomeno, potrebbe essere la modifica dei regolamenti Parlamentari.

La cosa è molto difficile e improbabile,i politici nostrani sono attaccati alle poltrone e vogliono garantirsi la durata del mandato ad ogni costo,transitando da una formazione politica ad un'altra,senza nessun riguardo e nessun rispetto,sia del partito di provenienza e sia dei cittadini e degli elettori.

Questi personaggi, sono dei perfetti seguaci di MACCHIAVELLI:"IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI".

Il loro interesse è solo quello di garantirsi la continuità politica, con scarsa serietà e senza ideali, attaccandosi sempre e comunque al carro "DEI VINCITORI".

Sta ai cittadini e agli elettori, fare le opportune valutazioni e prendere le dovute decisioni.

A.Dragani