Il pensiero di Peppino Impastato sarà patrimonio di tutti gli italiani quando tutti lo apprezzeranno per intero, non a spizzichi e bocconi di convenienza.

Potere al popolo e Risorgimento socialista sono felicissimi che si presenti un libro che parla di un loro compagno di lotta, fanno semplicemente notare l'incoerenza di Tiziana Magnacca in proposito, assolutamente inadatta perché iscritta alla Lega, questo sì che è imbarazzante: un 'esponente leghista che presenta Impastato compiendo uno slalom tra ideali a nostro parere assolutamente fuori luogo.

Cara sindaca di San Salvo, la storia di Peppino non è la storia dei leghisti perché Peppino era favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere, ribadiamo come egli si schierasse contro tutte le discriminazioni sociali e civili, contro la speculazione edilizia (non avrebbe mai approvato la tav, ad esempio) non gli sarebbe piaciuta la flat tax (perché era dalla parte dei poveri), a Verona sarebbe andato anche lui, ma a manifestare contro l'idea di famiglia in salsa leghista che si vuole far passare e sarebbe sicuramente tornato a fianco degli ultimi della terra a lottare contro la chiusura dei porti.

Vorrà dire che quando celebreremo Che Guevara chiameremo la sindaca in veste di relatrice ad illustrarcelo.

Quanto alla nostra esistenza, non ha certo bisogno della sua legittimazione. Grazie, facciamo da soli, avrà presto modo di accorgersene.