“L’Azalea della Ricerca” dell’Airc, domani i volontari in piazza a San Salvo

Domenica 12 maggio in 3.700 piazze italiane i volontari dell'Airc distribuiranno l’Azalea della Ricerca, con un contributo di 15€.

"L’Azalea della Ricerca - si legge in una nota dell'associazione italiana per la ricerca sul cancro - è molto più di uno splendido fiore: è una preziosa alleata della salute al femminile che, dal 1984 ad oggi, ha contribuito a migliorare la qualità di vita delle donne grazie ai risultati raggiunti nell’ambito della prevenzione, diagnosi e cura del cancro al seno e agli organi riproduttivi”.

‘Sbocciata’ per la prima volta nel 1984 in poche centinaia di esemplari, l’Azalea della Ricerca in oltre trent’anni ha messo radici ben salde nel cuore dei sostenitori dell’associazione, diventando una preziosa alleata per le donne e per i ricercatori impegnati ogni giorno a individuare nuove terapie per rendere queste forme di cancro sempre più curabili.

Più di 20 mila volontari Airc saranno nelle piazze delle nostre città anche quest’anno – in occasione della Festa della Mamma – per distribuire più di 500.000 coloratissime azalee. A fronte di una donazione di 15 euro, insieme alla piantina verrà consegnata una speciale Guida dedicata alla salute con indicazioni pratiche degli esperti sui percorsi di prevenzione e diagnosi precoce".

SAN SALVO. Il Comitato di San Salvo dell'Airc rende noto che i volontari distribuiranno le azalee in piazza Papa Giovanni XXIII a San Salvo.