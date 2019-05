Domenica di maltempo su tutto l'Abruzzo, nubifragi e venti intensi

Meteo Abruzzo domani domenica 12 maggio: il fronte freddo giunto la notte precedente dal Nord Europa genera un vortice di bassa pressione sul Centro Italia, determinando una giornata di diffuso maltempo in particolare sulle Marche, con piogge e rovesci talora a carattere temporalesco; spiccata instabilità anche sull'Abruzzo, specie al confine con le Marche, tuttavia con possibili temporanee schiarite sull'Abruzzo meridionale. Temperature in netto calo, torna la neve sull'Appennino fin sotto i 1400-1600 metri di quota a fine giornata sul comparto marchigiano. Venti di grecale, bora e tramontana anche forti entro sera. Mari molto mossi o agitati.

DA SABATO SERA NUOVI ROVESCI E TEMPORALI; TRA DOMENICA E MARTEDÌ TEMPO PERTURBATO E FREDDO PER IL PERIODO

Nella giornata di sabato un fronte freddo proveniente dalle alte latitudini europee raggiungerà l'Italia settentrionale determinando un primo peggioramento del tempo con rovesci e temporali, i quali raggiungeranno anche le Marche e l'Abruzzo settentrionale tra tarda sera e notte. Domenica prenderà vita una circolazione depressionaria sul Centro Italia che causerà un periodo di tempo perturbato e freddo per il periodo sul medio versante adriatico, con piogge diffuse e nevicate sulla dorsale appenninica inizialmente a quote superiori i 1.400-1.600 metri di quota, in graduale diminuzione da lunedì sera fin verso i 1.000 metri sulle Marche. Temperature che dopo un rialzo nella giornata di sabato (con valori anche vicini ai 23-25°C sui settori subappenninici), tenderanno a diminuire fino a portarsi su valori inferiori alle medie del periodo.