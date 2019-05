Incontro con l'autore Dario Leone, autore del libro "Identità liquida, disagio solido"

Venerdì 10 maggio 2019 alle ore 19:00 presso il Molier Bistrot di Marisa D'Alfonso,in via Duca Degli Abruzzi 37b A San Salvo si e' tenuta la presentazione del nuovo libro di Dario Leone intitolato "Identità liquida,disagio solido".Il testo propone a 360 gradi la società italiana in cui viviamo nel contesto politico e tutti i suoi problemi compromettendo l'identità dei cittadini Italiani ed Europei.Questi incontri letterari sono nati per avvicinare la popolazione ed i giovani al mondo della lettura e di conoscenza delle varie problematiche della società.All'incontro era presente anche tutta la citta' di San Salvo a cui e' stato rivolto un piccolo pensiero da parte di tutti per la prematura scomparsa a soli 19 anni del giovane Christian Cerbone.Di seguito le parole di Dario per spiegare il suo nuovo libro:

"In questo mondo liquido l'identità sembra essere diventata una grande cassetta di attrezzi monouso e slegati tra loro.In meno di un anno il "cittadino globalizzato" puo' avere già cambiato molti lavori attraversando svariati ruoli sociali.Alla fine della sua esistenza sara' difficile capire chi è cosa sia stato per se,per gli altri e per la defunta dimensione collettiva.Nella società liquida assume i connotati sfuggenti dell'assenza di significato.La sola solidità diventa il disagio che non e' più una componente curabile e transitoria,ma un perno granitico della personalità ed un filtro comunicativo per ogni atteggiamento,comportamento e pensiero.La cura e' la fedeltà ad un principio;la capacità di riconoscere se stessi e gli altri come vittime;la consapevolezza che sia possibile deragliare il treno che porta alla frammentazione dei rapporti sociali.Tale cure parte dall' idea di un mondo diverso.Idea espropiata dal sistema iper-mono- ideologico".A moderare l'incontro c'e' stato il sociologo Emanuele Di Nardo.