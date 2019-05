Parcheggi di via Roma: disco orario si o no? E le moto?

Sono stati completati da qualche settimana i lavori di rifacimento dell'asfalto in via Roma con conseguente nuova segnaletica orizzontale, ma sembrerebbe che si siano dimenticati il parcheggio per le moto. Sono arrivate in redazione diverse segnalazioni di chi ha problemi a parcheggiare le due ruote poichè il parcheggio a loro riservato non c'è più. E' stata inoltre riscontrata una certa anomalia per quanto riguarda la segnaletica verticale. In alcuni punti, come dimostrano le foto in galleria, è previsto il disco orario mentre in altri no, anche a distanza di un solo parcheggio. Una discontinuità che genera una certa confusione.