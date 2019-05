Gli auguri a “ Mamma” Maria Lizzi per una pronta guarigione

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

A te che sei la nostra eroina, a te che sei indistruttibile, a te che in un momento poco felice come questo, hai dato una lezione di determinazione a tutti noi...non abbatterti mai e recupera la tua forza di sempre! Grazie per essere il nostro esempio. Ti aspettiamo a braccia aperte! Auguri “grande mamma” e “grande nonna”

guarisci presto. - La tua Famiglia -

la Redazione si aggiunge agli auguri per una pronta guarigione!