Milano: sfilano gli alpini di San Salvo all'adunata nazionale, applausi per il coro a Rho FOTO

Hanno sfilato per le strade di Milano il gruppo alpini di San Salvo, capeggiati da Antonio Litterio, in occasione del raduno nazionale degli alpini, giunto alla novantaduesima edizione. L’adunata di Milano della durata di tre giorni prevede vari momenti rituali: l’alzabandiera, la deposizione della corona ai caduti, omaggi floreali ai monumenti dell’alpino, sfilate e concerti di cori e fanfare. Il coro degli alpini si è esibito venerdì 10 maggio sul palco dell'auditorium del Centro Congressi Stella Polare di Rho. Il coro, diretto dal maestro Mario Rossi è composto da circa 30 membri tra ex alpini e simpatizzanti e si è esibito con canti dedicati alla guerra, le montagne, i caduti, la preghiera alternandosi al gruppo corale Ana Arnica di Laveno Mombello e al coro Ana Italo Timallo di Voghera.