San Salvo, l'autopsia non chiarisce sulla morte di Christian Cerbone

Non è stato nè uno shock anafilattico nè un infarto a provocare la morte di Christian Cerbone, il ragazzo di 19 anni di San Salvo che è morto la sera di giovedì scorso dopo una partita di calcetto (leggi). L'autopsia, che è stata eseguita oggi sul corpo del ragazzo, non ha chiarito le cause del decesso e saranno per questo necessari gli esami istologici. Intanto la salma è rientrata a San Salvo e domani saranno svolti i funerali alle ore 11 nella chiesa di San Giuseppe.