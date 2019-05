Allerta arancione della Protezione Civile, stato di attenzione per frane e corsi d'acqua

Emanata dalla Protezione Civile una allerta meteo arancione per oggi e domani 14 maggio. Le zone interessate sono quelle costiere. Dal pomeriggio di oggi alla mezzanotte di domani, l'allerta arancione interesserà i bacini Tordino-Vomano, del Pescara, Alto e Basso sangro per il possibile verificarsi di fenomeni di esondazione dovuti all'innalzamento del livello idrometrico dei corsi d'acqua principali e del reticoli idrografico. Si prevedono per oggi precipitazioni da sparse a diffusee, anche a carattere di rovescio e temporalesco, sul versante orientale dei rilievi abruzzesi. Domani si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere rovescio o temporale con nevicate inizialmente al di sopra dei 1300-1500 metri sull'Appennino abruzzese, con quota in calo. Si raccomanda di vigilare i movimenti franosi.