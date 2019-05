San Salvo, vigili stagionali: approvata la graduatoria per le assunzioni

E' stata approvata la graduatoria finale da cui attingere per l'assunzione a tempo pieno e determinato dei vigili stagionali categoria C. Dei 408 partecipanti ammessi solo 29 hanno superato le prime due prove e solo 19 sono risultati idonei all'ultima prova orale, 7 sono risultati non idonei e tre non si sono presentati. Di questi i primi sei saranno assunti nei prossimi giorni e andranno a svolgere attività di prevenzione e controllo durante la stagione estiva di maggior affluenza turistica assicurandosi almeno tre mesi di contratto, eventualmente rinnovabile in base alle esigenze e alle disponibilità economiche dell'ente. Il Comune di San Salvo aveva pubblicato il bando per la formazione di una graduatoria da cui attingere nominativi lo scorso 6 novembre. La graduatoria con i nominativi è consultabile sull'albo pretorio del Comune di San Salvo.