Oggi i funerali di Christian Cerbone: i genitori, “Per noi il mondo si è fermato per sempre”

Si terranno questa mattina alle 11 nella chiesa di San Giuseppe i funerali di Christian Cerbone, 19enne di Sa Salvo morto improvvisamente lo scors giovedì dopo una partita di calcetto. Intanto sui social la famiglia gli ha dedicato un breve messaggio:

Amore mio, per noi il mondo si è fermato per sempre. Eravamo una famiglia modello, ma purtroppo tutto questo è finito. Non capirò mai perché sia successo proprio a te. Conviverò con questo indescrivibile dolore per ogni singolo giorno della mia vita... Quando stavamo in ospedale pregavo Dio affinché prendesse me, purtroppo, non è andata così e non capirò mai il perché. Eri cosi fiero per aver raggiunto il tuo obiettivo, mancavano ormai pochi giorni prima che partissi per l'esercito, ma anche questo sogno si è spento. Io non so se riuscirò ad andare avanti ma ci proverò con tutte le mie forze perché il mio cuore si è spento insieme al tuo.

Non dimenticherò mai le tue ultime parole: "Ciao Pà, io scendo, vado a giocare a calcio ci vediamo più tardi" ma, purtroppo, dopo un'ora e mezza circa mi è arrivata quella maledetta telefonata che mi ha distrutto la vita. Farò in modo, con tutte le mie forze, di scoprire cosa ti sia accaduto davvero, te lo giuro.

Resterai sempre con noi...

Papà, Mamma, Carmine e il piccolo Jacopo che tanto amavi. Continueremo ad amarti più di prima...