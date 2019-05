Anche il cielo piange per Christian, folla per l'ultimo saluto al giovane 19enne

Sotto un cielo plumbeo e la pioggia si sono celebrati questa mattina, nella chiesa di San Giuseppe, i funerali Christian Cerbone, il 19enne venuto a mancare giovedì sera. Tanti gli amici e i conoscenti che si sono uniti al dolore dei famigliari nell'ora dell'estremo saluto. "Per sempre sarai in un sorriso inaspettato", queste le parole scritte su uno striscione, "In qualunque posto sarai ci ritroveremo vicino, stretti l'uno nell'altro oltre il destino", è stato scritto su un altro insieme a decine di foto. C’erano i suoi amici più cari che hanno portato a spalla la bara bianca all'uscita della chiesa, gli stessi che hanno poi liberato nell'aria decine di palloncini bianchi e azzurri. Tra la folla presenti anche il sindaco Tiziana Magnacca e altri componenti della giunta. Sopra tutto questo il dolore incommensurabile dei genitori incapaci di capire, come tutti del resto, una morte così.