Daniela, mamma vedova, trova lavoro: "Per me e i miei figli torna a splendere il sole"

A due mesi di distanza dalla morte improvvisa di Doru Petrison Stepan, la moglie Daniela fa sapere che è tra le beneficiarie di una borsa lavoro del Comune di San Salvo della durata di tre mesi che le permetterà di andare avanti in questo momento difficile. Doru Petrisor ha lasciato la moglie e tre figli piccoli di 8, 6 e 1 anno, Eduard, Kevin e Serena ed era l'unico sostentamento economico per la famiglia. Subito dopo l'accaduto tutta la scuola di via De Vito, quella che frequenta il bimbo di 8 anni, ha deciso di istituire una raccolta fondi a offerta libera per la famiglia il cui ricavato, attraverso un assegno, è stato consegnato alla madre (leggi). La scuola inoltre aveva anche lanciato un appello al sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca e a tutta la comunità affinchè la madre di famiglia possa trovare un lavoro.

"Ringrazio il sindaco, l'assistenza sociale e tutti coloro che mi hanno dato l'opportunità di lavorare, anche solo per tre mesi", dice Daniela, "In casa nostra è tornato un pò di sole e io e i miei figli potremo andare avanti. Grazie di cuore a tutti".