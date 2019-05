Montenero, visita in municipio per gli studenti dell'Erasmus+ di Lituania, Turchia, Romania e Polonia

Visita in Municipio questa mattina per gli studenti dell'Erasmus+ provenienti dalle scuole di Lituania, Turchia, Romania e Polonia.

Un folto gruppo di studenti tra i 15 e i 18 anni, ospiti del locale Istituto Professionale nell'ambito del progetto "Better Professionale Life", è stato ricevuto nella Sala Giunta del Comune di Montenero di Bisaccia dall'assessore all'Ambiente Simona Contucci, la quale ha portato i saluti istituzionali del Sindaco e dell'Amministrazione comunale.

L'assessore Contucci ha ribadito l'importanza di pensare all'Europa come ad una grande opportunità per i giovani, per tutti i cittadini degli stati membri e anche per le imprese; ed è a questo proposito che l'assessore all'Ambiente ha dichiarato di essere orgogliosa delle realtà imprenditoriali locali che i ragazzi stanno visitando in questi giorni, in quanto si tratta di aziende che si occupano di prodotti di nicchia, seguendo i percorsi della nostra tradizione e rappresentando appieno il simbolo dell'estro e delle eccellenze enogastronomiche della nostra terra, con uno sguardo fiducioso rivolto anche ai mercati europei. È anche a loro che va dato il giusto sostegno, al fine di creare canali che possano far crescere la nostra economia e far conoscere al meglio le nostre eccellenze in altri stati europei.

La visita si è conclusa con un breve tour informativo all'interno degli uffici comunali.