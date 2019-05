Domani sera la Madonna delle Grazie sarà portata nella chiesa di San Giuseppe

Dopo essere stata rimandata ieri per causa maltempo è prevista per domani sera l’esposizione della Madonna delle Grazie. Alle 17,30 sarà quando il Comitato feste traslerà, insieme ai Fedeli che interverranno ed accompagneranno in processione, la statua della Madonna dalla propria Chiesa in quella Madre di San Giuseppe per essere venerata. Il tragitto sarà: strada Fontana Vecchia per poi entrare in piazza San Vitale dalla Porta della Terra.