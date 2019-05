L'estate tarda ad arrivare e anche il nuovo porto turistico

Arriva inevitabilmente ex lege la Tari retroattiva per i diportisti sansalvesi che si sono visti recapitare il conto in questi giorni. Il provvedimento, sia chiaro legittimo, si aggiunge a spese che sono via via cresciute nel corso degli anni in una situazione generale che definire oggi di stagnazione può essere ottimista.

Sarebbe dovuto partire un progetto, ma sono mesi che tutto tace, almeno in pubblica piazza.

Forse in passato si sarebbe dovuto pensare ad un porto unico con la Marina di Montenero, forse si fa ancora in tempo a creare strutture comuni, si è detto un ponte: potrebbe essere un’idea.

Ma del porto di San Salvo cosa vogliamo farne?