Quasi tutto pronto per l'evento del 3 e 4 agosto, Antonio Cane chiede la collaborazione delle associazioni del territorio

Giovedì 23 maggio alle ore 16,15 presso la sala consiliare del Comune di San Salvo si terrà la presentazione dell'evento estivo che interesserà San Salvo Marina il 3 e 4 agosto. In quell'occasione Antonio Cane e gli altri organizzatori, l’associazione culturale Progetto Sud Festival, invitano tutte le associazioni del territorio per discutere di un progetto che li coinvolgerà per la giornata del 4 agosto. La manifestazione sarà di richiamo per tutti, dai bambini agli adulti e rappresenterà la possbilità di portare il nome di San Salvo alla ribalta nazionale.