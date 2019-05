Continua a nevicare sulle montagne abruzzesi, riscaldamenti accesi in diversi Comuni

Nella notte la neve è tornata a imbiancare le località montane dell'Abruzzo, scendendo fino a quota 1200 metri. Le webcam dell'associazione meteorologica 'Aq Caput Frigoris' hanno immortalato copiose nevicate in località Prati di Tivodi Pietracamela (Teramo), zona La Madonnina, e a Rocca di Mezzo (L'Aquila). All'Aquila capoluogo la temperatura minima della notte è stata di 5 gradi. Per oggi si prevedono sull'Abruzzo addensamenti e fenomeni nel corso della giornata, specie sui settori interni, con nevicate oltre i 2000 metri. Il sindaco di Avezzano (L'Aquila) Gabriele De Angelis, viste le basse temperature degli ultimi due giorni e accertato che tale condizione persisterà fino alla prossima settimana, ha firmato l'ordinanza per l'accensione dei termosifoni fino a sabato 25 maggio, per una durata giornaliera non superiore a sette ore. Riscaldamenti accesi, sempre con ordinanze dei sindaci, anche all'Aquila, fino al 20, a Pescara fino al 19 e a Chieti fino al 18 maggio.