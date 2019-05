La Pipizzera di San Vitale è stata consegnata alla RSA “San Vitale”. Dopo 38 anni di assenza è stata riportata in auge questa tradizione anche se in verità doveva essere estratta a sorte ma la burocrazia odierna non permette al Comitato Feste di organizzare una lotteria quindi si è optato per fare un regalo ai cari vecchietti ospitati nella residenza intitolata proprio al Santo Martire Vitale.