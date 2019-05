Il semaforo di via Madonna delle Grazie è spento da settimane. Sono arrivate in redazione diverse segnalazioni da parte dei residenti della zona preoccupati per la pericolosità di quell'incrocio che potrebbe provocare incidenti se il semaforo continua a non funzionare. "Ancora per quanto tempo dovrà restare così?", si chiedono i cittadini.