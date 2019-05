Via Madonna delle Grazie: prossima settimana ripristino del semaforo e della pubblica illuminazione

“Vogliamo tranquillizzare i cittadini che abbiamo provveduto già da giorni a chiedere l’intervento della ditta specializzata per riparare l’impianto semaforico di via Madonna delle Grazie. I tecnici non potranno arrivare a San Salvo prima di lunedì. Chiediamo a tutti di usare prudenza nell’attraversamento di quell’incrocio”.

A dichiararlo l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis che comunica che si sta anche provvedendo con il personale del settore a ripristinare la pubblica illuminazione in alcune zone per un guasto causato dalle piogge di questi giorni che ha mandato in corto circuito la rete elettrica.