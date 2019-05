"Mio padre trattato con amore all'ospedale di Vasto": il figlio dona un carrrello per medicazione alla Geriatria

Un atto di generosità, un gesto gentile per esprimere la propria gratitudine nei confronti del personale sanitario che a Vasto si era preso cura di suo padre. Così Vittorio Masciulli, gastroenterologo presso l'ospedale di Pescara, ha voluto rendere omaggio a medici e infermieri della Geriatria dell'ospedale "San Pio" donando un carrello per medicazione.

«Ho ricevuto tanto nel periodo di degenza del mio papà - commenta - assistito con professionalità e dedizione da tutti gli operatori, che anche a noi famigliari hanno riservato cortesia, comprensione, disponibilità. Si era instaurato un clima talmente cordiale da farci sentire come in famiglia, e sappiamo quanto sia importante il fattore umano in circostanze difficili, quando si teme per la vita di persone care. Il ricordo di quei giorni mi accompagnerà per sempre ed è stato un istinto naturale fare una donazione: volevo manifestare la mia gratitudine e andare oltre le parole di ringraziamento con un gesto concreto e utile all'attività dell'unità operativa».

Il carrello, del valore di 3.500 euro, è stato consegnato al direttore della Geriatria, Orazio D'Alessio (nella foto con il personale).

Alla famiglia Masciulli è stata inviata una pergamena di ringraziamento da parte dei dirigenti infermieristici Serenella Mennilli e Gaetano Sorrentino che hanno curato il percorso burocratico di accettazione della donazione.