Al via la manifestazione "Montenero a Tavola Expo 2019", due giorni all'insegna del gusto

Al via la manifestazione "Montenero a Tavola Expo 2019" all'interno della Villa Comunale in Piazza della Libertà a Montenero di Bisaccia in programma oggi 16 e domani 17 maggio. Si è tenuto stamattina presso la Sala Consiliare di Montenero di Bisaccia in Piazza della Libertà il convegno culturale denominato: "Alimentazione e Territorio" a cura dell'Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Montenero di Bisaccia.

Nelle serate di oggi e domani in Piazza della Libertà sarà realizzata la manifestazione denominata: "MAT 2019" a cura dell'Associazione Turistica e Culturale "Pro Loco Frentana" in collaborazione di "Federazione Italiana Cuochi - Unione Cuochi Regione Molise"

La manifestazione prevede una serie di percorsi e laboratori del gusto presso i quali, a conclusione delle attività, si svolgeranno delle “Degustazioni di birre artigianali, vini e menù tipici a base di prodotti locali”. Il programma per ciascuna delle giornate prevede l’apertura della "Montenero a Tavola Expo 2019" dalle ore 10:00 fino alle ore 13:00, riapertura alle ore 17:00 per fare rientro nelle location stabilite e dare inizio alle degustazioni a partire dalle ore 18:00.

Il turista si troverà a vivere un’esperienza irripetibile, saranno presenti lungo il percorso delle serate del 16 e 17 Maggio, postazioni delle migliori case vitivinicole Monteneresi all’interno della Villa Comunale in Piazza della Libertà inoltre all'interno della Sala Consiliare si svolgeranno, delle degustazioni guidate, in collaborazione con l'Unione Cuochi Regione Molise (vedasi brochure promozionale dell'evento).

Le conclusioni delle attività sono previste per le ore 22:00 per poi intrattenersi assieme e restare in ascolto delle migliori rassegne musicali selezionate dagli organizzatori, in compagnia di nr. 2 band locali posizionate nelle rispettive aree "Live Music" all'interno della Villa Comunale.

L’evento tende alla promozione del territorio e alla valorizzazione delle produzioni e delle aziende locali, realizzando un perfetto sodalizio tra unicità e emozioni turistiche delle nostre terre.

"Un prodotto può essere definito tipico solo quando in esso si concentrano fattori quali, la localizzazione geografica di produzione, la qualità delle materia prime, la conservazione nel tempo dei processi di produzione. Tali elementi concorrono ad avere la storicità di un prodotto in un territorio ben definito, quindi lo rendono unico. Da ciò deriva la necessità di promuovere ‘all’esterno le peculiarità regionali, in modo da creare il binomio prodotto tipico-territorio . Nel nostro Molise ci sono tante testimonianze storiche gastronomiche che, abbinate a quelle culturali ed ambientali, rappresentano davvero delle assolute eccellenze".

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco Frentana e l'amministrazione comunale.