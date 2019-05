Denso, Pilkington e Sevel: la maggioranza di San Salvo "Il nostro impegno è salvare il lavoro"

Ma il PD Provinciale di Chieti dove vive? Ancora una volta ha perso il senso della realtà nel parlare di politiche industriali come se dovesse giocare alla schedina del Totocalcio.

Il PD ha dimostrato che quando ha governato la Regione o questa parte d’Abruzzo invece di interpretare il cambiamento e di comprendere i nuovi processi di sviluppo si è limitato a subire gli eventi senza incidere in alcun modo.

Sulla Denso, sulla Pilkington o piuttosto sulla Sevel nessuno può prevedere il futuro, ma si può gestire il presente con il dialogo e il confronto.

Cosa che ha fatto in questi anni l’Amministrazione comunale di San Salvo con i vertici della Pilkington e della Denso con un rapporto costante, continuo e diretto come ad esempio mantenere inalterate dal 2012 sino a oggi le tasse comunali che hanno permesso a tante piccole aziende familiari di poter rimanere nel mercato dell’indotto della produzione industriale del settore dell’automotive.

A nessuno è consentito dormire sogni tranquilli, oggi più di ieri, ma la professionalità dei lavoratori di Piane Sant’Angelo è stata la condizione indispensabile per consentire alla Pilkington e alla Denso di proseguire la produzione a San Salvo.

Ma non si può nemmeno pensare di fare politica spaventando i lavoratori e la cittadinanza in questo momento interlocutorio come qualcuno sta cercando di fare.

Il primo impegno è salvare il lavoro. Su questo continueremo tutti, ognuno con le proprie competenze e responsabilità, a muoversi per il futuro di San Salvo e del suo territorio.