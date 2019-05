Il Comune mette all'asta due immobili su Corso Garibaldi

Vanno all'asta due fabbricati su corso Garibaldi, come annunciato nel consiglio comunale dello scorso anno con l'approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni che comprende una ventina di immobili per un totale di 800mila euro che il Comune si augura di recuperare dalla vendita di questi ultimi. Il valore dei fabbricati è in totale di circa 166mila euro ed è composto da cinque unità immobiliari. Il fabbricato al civico n. 7 si sviluppa in tre livelli fuori terra. Al piano terra si trova l’ingresso e due garage, mentre le due abitazioni si trovano al primo e secondo piano. Il fabbricato al civico n. 8 si sviluppa in tre livelli fuori terra. Al piano terra si trova l’ingresso ed un locale cantina, mentre l’abitazione si sviluppa al primo e secondo piano. Il fabbricato si affaccia per tre lati su strada pubblica. La vendita avverrà tramite asta pubblica con il sistema delle offerte segrete in aumento di 50 euro o multipli. Su corso Garibaldi è stato già messo all'asta e venduto nei mesi scorsi un fabbricato del valore di 110mila euro composto da due unità immobiliari.