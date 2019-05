Problema rifiuti e isole ecologiche, Lippis “Il Pd continua a denigrare San Salvo”

“Il PD arriva sempre in ritardo. Anche sulla questione rifiuti e sulle isole ecologiche”. Ad affermarlo l’assessore all’Ambiente Giancarlo Lippis che risponde per le rime al PD di San Salvo che parla della situazione delle isole ecologiche “con approssimazione e insufficienza come se abitasse altrove”.

Nello specifico Lippis evidenzia che le foto diffuse dal PD a corredo del comunicato “sono più che datate poiché l’isola ecologica riprodotta di Piazzale Verrazzano è tenuta sotto controllo ed è stata bonificata già da una settimana (come da foto allegate) dalla ditta operatrice”.

In particolare Lippis evidenzia come “i rifiuti smaltiti in quell’isola per la maggior parte sono indifferenziati e l’ufficio preposto, con il servizio di guardia ambientale curata da Dino Di Fabio, è già intervenuta e interviene quotidianamente per individuare e sollecitare i cittadini e gli amministratori di condominio nella buona gestione nell’azione di smaltimento”.

A tal proposito la task force ambientale per sensibilizzare ulteriormente gli amministratori di condomini una riunione lo scorso mese e ripetuta ieri “per evitare il ripetersi di tali situazioni i cui costi di smaltimento sono a carico di tutti i cittadini oltre a una questione di igiene e salute pubblica”conclude l’assessore Lippis.