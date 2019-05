Giro d'Italia: la 7/a tappa dedicata a Save The Children

La 7/a tappa del Giro d'Italia di ciclismo è stata contrassegnata dal chilometro dedicato a Save the children, l'organizzazione che lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Il logo rosso sull'asfalto ha evidenziato il 100/o km dal traguardo nel percorso Vasto-L'Aquila ed è stato attraversato simbolicamente da tutti i corridori: un modo per dire 'Stop alla guerra sui bambini'. Ma anche un impegno significativo, per ricordare che, nel mondo, un bambino su cinque vive in aree di conflitto, nelle quali l'infanzia viene negata in tutti in suoi aspetti. Luoghi in cui anche andare in bici è un sogno irrealizzabile. Tutti possono sostenere la campagna di Save the children grazie al numero 45533, attivo fino al 30 settembre, per dare protezione, cure e istruzione ai bambini in fuga dalle guerre.