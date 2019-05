Lavori di manutenzione: San Salvo si prepara per l’estate

Lavori di manutenzione in vista della stagione estiva. Oltre al rifacimento delle strade comunali con il nuovo piano asfalti che interesserà le vie principali nelle prossime settimane, sono in programma altri piccoli interventi al fine di presentare al meglio San Salvo ai cittadini e ai turisti in arrivo. Alcuni cittadini hanno fatto notare che il semaforo di via Madonna delle Grazie è spento da settimane. “E’ almeno una settimana che passo in quell’incrocio e trovo sempre il semaforo spento. E per dare la precedenza si crea sempre il caos. E’ il caso di provvedere immediatamente”, denuncia un automobilista. Anche i residenti della zona sono preoccupati per la pericolosità di quell'incrocio che potrebbe provocare incidenti se il semaforo continua a non funzionare, "Ancora per quanto tempo dovrà restare così?", si chiedono. “Vogliamo tranquillizzare i cittadini che abbiamo provveduto già da giorni a chiedere l’intervento della ditta specializzata per riparare l’impianto semaforico di via Madonna delle Grazie. I tecnici non potranno arrivare a San Salvo prima di lunedì. Chiediamo a tutti di usare prudenza nell’attraversamento di quell’incrocio”. Ha dichiarato l’assessore alla manutenzione Giancarlo Lippis. Inizieranno lunedì anche i lavori di ripristino della pubblica illuminazione in alcune zone della città per un guasto causato dalle piogge di questi giorni. "Stiamo provvedendo con il personale del settore a sostituire i vecchi cavi, ormai datati, di alcuni lampioni. Il maltempo ha mandato in corto circuito la rete elettrica lasciando al buio alcuni quartieri del centro storico e via Valloncello", continua Lippis. L'assessore sapere, inoltre, che sono in corso d'opera i consueti interventi di sfalcio dell'erba e potatura degli alberi nel territorio comunale. "Abbiamo deciso di dare la priorità alla Marina in vista dell'estate, anche se finora il tempo non è stato clemente rallentando i lavori", afferma Lippis, "siamo già intervenuti con gli operai comunali addetti allo spazzamento del verde sul lungomare, nei parchi e in alcune rotonde, poi passeremo anche alla cura del verde in città, che in estate necessita di maggiori interventi e di un costante monitoraggio". Rimane nel degrado la rotatoria di competenza provinciale all'ingresso della città in contrada Piane Sant'Angelo, piena di erbaccia e alta vegetazione. "Abbiamo sollecitato la Provincia affinché intervenga al più presto", conclude l'assessore Lippis.