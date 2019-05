Giro d'Italia, a L'Aquila vince Bilbao ma la maglia rosa resta a Valerio Conti

Un abbraccio di calore e di colore per la partenza della tappa Vasto-L'Aquila, la settima del 102° Giro d'Italia. Il via poco dopo le 12,30 lungo corso Garibaldi, al culmine della mattinata di coinvolgimento e di festa in piazza Rossetti e dintorni. All'Aquila vince lo spagnolo Pedro Bilbao ma la maglia rosa resta sulla schiena dell'italiano Valerio Conti dopo una giornata di sofferenza per lui e la sua squadra.

