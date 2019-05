Domani 20 maggio torna a riunirsi il consiglio comunale a San Salvo

Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, ha convocato il Consiglio comunale ordinario per lunedì 20 maggio 2019 alle ore 09.00 in prima convocazione ed eventuale seconda per martedì 21 maggio 2019 alle stessa ora.

Gli argomenti che verranno trattati nel corso della seduta:

1. Art.64 regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari: approvazione verbali sedute precedenti

2. Approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 (art. 227, 2c., D.lgs. 18-08-2000 n. 267)

3. Permuta di porzione di aree pubbliche facenti parte alle part. 4016-4018 fg. 2 di proprietà comunali con part. 4123 fg. 2 della Ditta Immobiliare Martelli s.r.l.

4. Permuta di porzione di aree pubbliche facenti parte alle part. 4016-4018 fg. 2 di proprietà comunali con part. 4465 fg. 2 del sig. Martelli Nicola

5. Alienazione di fondi interclusi - al sig. Travaglini Felice parte della part. 5900 fg. 11

6. Realizzazione dell'ampliamento stradale in via Melvin Jones - perequazione urbanistica - cessione gratuita - sig.ra Stivaletta Anna - provvedimenti

7. Bilancio di previsione 2019/2021 applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell’esercizio 2018 (art. 187, comma 2, d.lgs. n. 267/2000).

8. Lavori messa in sicurezza viabilità mediante utilizzo avanzo vincolato

9. Regolamento definizione agevolata ingiunzioni fiscali – d.l. 30/04/2019 n. 34 art. 15: approvazione

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comune.sansalvo.gov.it nella sezione Consiglio comunale in diretta.