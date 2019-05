Cordisco, abbiamo un sindaco che sale sul carro della destra

È stato brutto vedere in quelle immagini della peggiore destra europea il sindaco di una città aperta, cresciuta in pochi anni nel nome dell’accoglienza, della sostenibilità dello sviluppo tra industria e agricoltura, innalzata a riferimento culturale e sociale della sinistra e dei moderati negli anni migliori di questo paese. È stato brutto sapere che un sindaco di ultra destra non trasformista non avrebbe cittadinanza politica in quel comune se non fosse stato per un camaleontico moderatismo civico divenuto proverbialmente cinico! Sarà brutto non fare il possibile per ricostruire, rinsaldare, ricreare un modello diverso di società. Dopo anni di buio ora diventato nero destra una città ha bisogno di luci, colori e nuovo sogni. Basta vivere nella paura del prossimo, nel nascondimento della vera appartenenza politica, nel nulla reso comunicato stampa. Basta confondere Impastato e casa pound. Non si può assistere al tramonto dell’avvenire con l’album di ‘quelli di prima’ o dei travestimenti. Non si può solo attaccare qualcuno quando si amministra, non si può cambiare la storia di un popolo per egoismo elettorale. Deve esserci una risalita a questo declino. Un sindaco che sale sul carro della destra è un sindaco di destra. E come tale va combattuto dalle persone e dalla cultura alternativa. Basta imbrogli e basta divisioni. Basta cambi di manifesti e casacche. Torniamo umani. Torniamo a credere al futuro, non facciamocelo rubare dalle destre opportuniste e senza meta.