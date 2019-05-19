Elezioni europee 2019: tutte le liste e i candidati

| di Redazione
| Categoria: Attualità
STAMPA

PARTITO ANIMALISTA 

CERIELLO CRISTIANO

BRUNO ANNUNZIATA

MONTORO ALBERTO

BOTTA VINCENZO

CAMPANA ISABELLA

MUSACCHIO ALBERTO

RAVICINI ANNA TONIA

ZANIN LUISANTONIO

RINALDINI DANIELA

 

EUROPA VERDE

BALDO ELIANA

AMODEO ORLANDO

TRIMARCHI EMANUELA

ESPOSITO LUIGI

FASANO ASCENZA LOREDANA detta LOREDANA MARANGOLO

LACICERCHIA GIUSEPPE

POLLINZI FILOMENA detta FILLY

BARBARO GIUSEPPE 

CHIAIA EMMA

ALOISI CROCIFISSO 

COLACICCO ADRIANA 

FARINARO GIULIANA

GIORDANO VINCENZO

PENDENZA MAURIZIO

QUARTARONE FRANCESCO

STARACE INNOCENZA ANNA

VENTURA GIUSEPPE

VOTANO VALERIA

 

PARTITO DEMOCRATICO 

ROBERTI FRANCO

PICIERNO GIUSEPPINA detta PINA

COZZOLINO ANDREA

GENTILE ELENA

FERRANDINO GIUSEPPE detto GIOSI

BALLO GERARDA detta GERI

CAPUTO NICOLA

CERRONI CATERINA

BRIENZA NICOLA

NUCERA IN MAISANO LUCIA ANITA

IACUCCI FRANCESCO ANTONIO

MARRO ANNA

PAOLUCCI MASSIMO

KECHOUD LEILA

PICCIRILLI EDUARDO MARIA

PETRONE ANNA

STOMEO IVAN

VERDOLIVA MARIELLA

 

FORZA ITALIA

BERLUSCONI SILVIO

MATERA BARBARA

CESA LORENZO

MARTUSCIELLO FULVIO

MUSSOLINI ALESSANDRA

PATRICIELLO ALDO

BELLAME CARMELA detta CARMEN

CALIGIURI FULVIA MICHELA

CHIUSOLO MARIAGRAZIA detta MOLLY

CICCOPIEDI LEONARDO

D'ANTINI FILOMENA detta MENA

DE DONATO BEATRICE

DI SALVATORE PAOLA

ILARDI ANTONIO

MAGLIOCCA GIORGIO

PECCHIA ANTONIETTA detta ANTONELLA

PEDA' GIUSEPPE

SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO

 

+ EUROPA -ITALIA IN COMUNE

PASQUINO RAIMONDO

SENATORE ALESSANDRA

ABBATICCHIO MICHELE detto ABBA

PISICCHIO ALFONSINO

GALTIERI FRANCESCO

RUSSO SIMONA

DI PALMA NICOLA

AIUTO DANIELA

ADESSO RAFFAELLO

DEL NEGRO SERENA

DI LORENZO LOREDANA

FASULO ROSSELLA

GADOLA ARNALDO

DE ANDREIS MARCO

MANZI SILVJA

MANCIERO LUCIA

MONTICELLI LUCIANO

STOMEO ELEONORA detta CLAUDIA

 

LEGA

SALVINI MATTEO

ANTELMI ILARIA

CALDERANO DANIELA

CAROPPO ANDREA

CASANOVA MASSIMO

CERRELLI GIANCARLO

D'ALOISIO ANTONELLO

DE BLASIS ELISABETTA

GRANT VALENTINO

LELLA ANTONELLA

PETRONI LUIGI ANTONIO

PORPIGLIA FRANCESCA ANASTASIA

SAPIGNOLI SIMONA

SGRO NADIA

SOFO VINCENZO

STAINE EMMA

TOMMASETTI AURELIO

VUOLO LUCIA

 

LA SINISTRA

FORENZA ELEONORA

AMALFI CIRO

ARCURI VIOLETTA detta VIOLA

BEVILACQUA PIETRO

ARRICALE MICHELA

CACCIATORE FORTUNATO MARIA

DELL'ANNA LIVIA detta JESSICA

CAPUANO NICOLA

FERRI SARA

FABBRIS GIOVANNI

NATALICCHIO PAOLA

FUCITO ALESSANDRO detto SANDRO

PALIERI IVANA

LUONGO ANTONIO

PERRONE PATRIZIA

PALLADINO MARCO

PESCE FRANCESCA

PANDOLFI LUIGI

 

PARTITO PIRATA

BARGU CRISTINA DIANA

DI LIBERTO LUIGI

CUOMO ROSARIA

CAPPELLETTI LUCA

TALARICO ROSARIA

DEL SOLDATO FLAVIO

BONANNO SARA

GUBELLO LUIGI

AMICI MONICA

PINASSI MICHELE

CALCAGNO STEFANIA

ZINGARELLI FELICE detto FELYNX

SOMMA EMMANUELE

 

CASAPOUND ITALIA- DESTRE UNITE

DI STEFANO SIMONE

FLORINO EMMANUELA

CATALANO LUIGI

CAVALIERO LAURA

DE FALCO CIRA

DI SALVO PIERFRANCESCO

IORIO VINCENZO

LAVEGLIA ANTONINO

LECCISO FELICE

PAGLIARICCIO CLAUDIA

PICICCI LUCIA

POCCHIA ANTONIO

TANDOI RAFFAELLA

TESORIERO GIUSEPPINA

 

MOVIMENTO 5 STELLE 

GEMMA CHIARA MARIA

PEDICINI PIERNICOLA

FERRARA LAURA

ADINOLDI ISABELLA detta ISA

D'AMATO ROSA

RESCIGNO MICHELA

RANIERI GIANLUCA

FURORE MARIO

PELUSO MARIANO

FARINA ENRICO

AVALLONE VITO

DE GIGLIO ALBERTO CLAUDIO

DELLA VALLE DANILO

PULPITO FRANCA

NAPOLITANO LUIGI

DI MATTEO ANTIMINA

DI INO VALERIA

GENTILE STEFANIA

 

PARTITO COMUNISTA

RIZZO MARCO

BERGAMINI LAURA

MUSTILLO ALESSANDRO

BASTONE GIOVANNINA

MOSAICO PALMO ANTONINO

GIANNINI DANIELA

BERNARDINI ALDO

D'ANTONI ELEONORA

ADAMO FRANCESCO

SATTEL INGRIS

AQUINO DOMENICO

BIANCINI LAURA

CATELLO SALVATORE

STEFANI SILVIA

NENNA GENNARO

FIRMANI LUCIA

PANO ROBERTO

VERARDI MARIANGELA

 

FRATELLI D'ITALIA

MELONI GIORGIA

AVERSA ROSARIO ACHILLE detto ROCCO

NESCI DENIS DOMENICO detto DENIS

D'URBANO MARGHERITA

FITTO RAFFAELE

GENTILE ISABELLA

GEMMATO MARCELLO

LAGROTTA MARIA ROSARIA

LETIZIA MARIA

MELE STELLA

MUSSOLINI CAIO GIULIO CESARE detto CAIO

QUAGLIERI MARIO

RESCIGNO CARMELA

RONGHI SALVATORE

SICILIANO ALESSANDRA

TISCI ANTONIO

TOZZI UGO

VINCI LUCREZIA

 

POPOLARI PER L'ITALIA

MAURO MARIO WALTER

ARBIA SILVANA

COVINO ELVIO

ESPOSITO FRANCA ROSARIA

AUFIERO FRANCO

FARASO ANNUNZIATA

MORELLI GIUSEPPE

SBANO LUCIA

BONDESAN GIOVANBATTISTA

CAVALLETTO PAOLA

SPIAGGIA CARMINE

CARTELLINO COSIMO DAMIANO

LIMARDO COSIMO

MARIOTTO LUCA

SPINELLI CRISTINA

CIRIANI ANNA

TOMACIELLO LOREDANA

 

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

AVAGNINA LUCA

PUZO MARIANNA

DE PASCALIS MARIA CRISTINA

FANIZZI MIRCO

TERRANA LAURA

BARBANO CARLO

AMATI APOLLONIA

DI SALVO MARCO

LUPI FEDERICA

GAMBARDELLA ALFONSO

LEONE VITTORIA

CIANCETTA DIEGO AMEDEO

IANNEI GIOVANNI

ACQUAVIVA KATIA

RIZZUTI ERALDO

 

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