Elezioni europee 2019: tutte le liste e i candidati| di Redazione | Categoria: Attualità
PARTITO ANIMALISTA
CERIELLO CRISTIANO
BRUNO ANNUNZIATA
MONTORO ALBERTO
BOTTA VINCENZO
CAMPANA ISABELLA
MUSACCHIO ALBERTO
RAVICINI ANNA TONIA
ZANIN LUISANTONIO
RINALDINI DANIELA
EUROPA VERDE
BALDO ELIANA
AMODEO ORLANDO
TRIMARCHI EMANUELA
ESPOSITO LUIGI
FASANO ASCENZA LOREDANA detta LOREDANA MARANGOLO
LACICERCHIA GIUSEPPE
POLLINZI FILOMENA detta FILLY
BARBARO GIUSEPPE
CHIAIA EMMA
ALOISI CROCIFISSO
COLACICCO ADRIANA
FARINARO GIULIANA
GIORDANO VINCENZO
PENDENZA MAURIZIO
QUARTARONE FRANCESCO
STARACE INNOCENZA ANNA
VENTURA GIUSEPPE
VOTANO VALERIA
PARTITO DEMOCRATICO
ROBERTI FRANCO
PICIERNO GIUSEPPINA detta PINA
COZZOLINO ANDREA
GENTILE ELENA
FERRANDINO GIUSEPPE detto GIOSI
BALLO GERARDA detta GERI
CAPUTO NICOLA
CERRONI CATERINA
BRIENZA NICOLA
NUCERA IN MAISANO LUCIA ANITA
IACUCCI FRANCESCO ANTONIO
MARRO ANNA
PAOLUCCI MASSIMO
KECHOUD LEILA
PICCIRILLI EDUARDO MARIA
PETRONE ANNA
STOMEO IVAN
VERDOLIVA MARIELLA
FORZA ITALIA
BERLUSCONI SILVIO
MATERA BARBARA
CESA LORENZO
MARTUSCIELLO FULVIO
MUSSOLINI ALESSANDRA
PATRICIELLO ALDO
BELLAME CARMELA detta CARMEN
CALIGIURI FULVIA MICHELA
CHIUSOLO MARIAGRAZIA detta MOLLY
CICCOPIEDI LEONARDO
D'ANTINI FILOMENA detta MENA
DE DONATO BEATRICE
DI SALVATORE PAOLA
ILARDI ANTONIO
MAGLIOCCA GIORGIO
PECCHIA ANTONIETTA detta ANTONELLA
PEDA' GIUSEPPE
SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO
+ EUROPA -ITALIA IN COMUNE
PASQUINO RAIMONDO
SENATORE ALESSANDRA
ABBATICCHIO MICHELE detto ABBA
PISICCHIO ALFONSINO
GALTIERI FRANCESCO
RUSSO SIMONA
DI PALMA NICOLA
AIUTO DANIELA
ADESSO RAFFAELLO
DEL NEGRO SERENA
DI LORENZO LOREDANA
FASULO ROSSELLA
GADOLA ARNALDO
DE ANDREIS MARCO
MANZI SILVJA
MANCIERO LUCIA
MONTICELLI LUCIANO
STOMEO ELEONORA detta CLAUDIA
LEGA
SALVINI MATTEO
ANTELMI ILARIA
CALDERANO DANIELA
CAROPPO ANDREA
CASANOVA MASSIMO
CERRELLI GIANCARLO
D'ALOISIO ANTONELLO
DE BLASIS ELISABETTA
GRANT VALENTINO
LELLA ANTONELLA
PETRONI LUIGI ANTONIO
PORPIGLIA FRANCESCA ANASTASIA
SAPIGNOLI SIMONA
SGRO NADIA
SOFO VINCENZO
STAINE EMMA
TOMMASETTI AURELIO
VUOLO LUCIA
LA SINISTRA
FORENZA ELEONORA
AMALFI CIRO
ARCURI VIOLETTA detta VIOLA
BEVILACQUA PIETRO
ARRICALE MICHELA
CACCIATORE FORTUNATO MARIA
DELL'ANNA LIVIA detta JESSICA
CAPUANO NICOLA
FERRI SARA
FABBRIS GIOVANNI
NATALICCHIO PAOLA
FUCITO ALESSANDRO detto SANDRO
PALIERI IVANA
LUONGO ANTONIO
PERRONE PATRIZIA
PALLADINO MARCO
PESCE FRANCESCA
PANDOLFI LUIGI
PARTITO PIRATA
BARGU CRISTINA DIANA
DI LIBERTO LUIGI
CUOMO ROSARIA
CAPPELLETTI LUCA
TALARICO ROSARIA
DEL SOLDATO FLAVIO
BONANNO SARA
GUBELLO LUIGI
AMICI MONICA
PINASSI MICHELE
CALCAGNO STEFANIA
ZINGARELLI FELICE detto FELYNX
SOMMA EMMANUELE
CASAPOUND ITALIA- DESTRE UNITE
DI STEFANO SIMONE
FLORINO EMMANUELA
CATALANO LUIGI
CAVALIERO LAURA
DE FALCO CIRA
DI SALVO PIERFRANCESCO
IORIO VINCENZO
LAVEGLIA ANTONINO
LECCISO FELICE
PAGLIARICCIO CLAUDIA
PICICCI LUCIA
POCCHIA ANTONIO
TANDOI RAFFAELLA
TESORIERO GIUSEPPINA
MOVIMENTO 5 STELLE
GEMMA CHIARA MARIA
PEDICINI PIERNICOLA
FERRARA LAURA
ADINOLDI ISABELLA detta ISA
D'AMATO ROSA
RESCIGNO MICHELA
RANIERI GIANLUCA
FURORE MARIO
PELUSO MARIANO
FARINA ENRICO
AVALLONE VITO
DE GIGLIO ALBERTO CLAUDIO
DELLA VALLE DANILO
PULPITO FRANCA
NAPOLITANO LUIGI
DI MATTEO ANTIMINA
DI INO VALERIA
GENTILE STEFANIA
PARTITO COMUNISTA
RIZZO MARCO
BERGAMINI LAURA
MUSTILLO ALESSANDRO
BASTONE GIOVANNINA
MOSAICO PALMO ANTONINO
GIANNINI DANIELA
BERNARDINI ALDO
D'ANTONI ELEONORA
ADAMO FRANCESCO
SATTEL INGRIS
AQUINO DOMENICO
BIANCINI LAURA
CATELLO SALVATORE
STEFANI SILVIA
NENNA GENNARO
FIRMANI LUCIA
PANO ROBERTO
VERARDI MARIANGELA
FRATELLI D'ITALIA
MELONI GIORGIA
AVERSA ROSARIO ACHILLE detto ROCCO
NESCI DENIS DOMENICO detto DENIS
D'URBANO MARGHERITA
FITTO RAFFAELE
GENTILE ISABELLA
GEMMATO MARCELLO
LAGROTTA MARIA ROSARIA
LETIZIA MARIA
MELE STELLA
MUSSOLINI CAIO GIULIO CESARE detto CAIO
QUAGLIERI MARIO
RESCIGNO CARMELA
RONGHI SALVATORE
SICILIANO ALESSANDRA
TISCI ANTONIO
TOZZI UGO
VINCI LUCREZIA
POPOLARI PER L'ITALIA
MAURO MARIO WALTER
ARBIA SILVANA
COVINO ELVIO
ESPOSITO FRANCA ROSARIA
AUFIERO FRANCO
FARASO ANNUNZIATA
MORELLI GIUSEPPE
SBANO LUCIA
BONDESAN GIOVANBATTISTA
CAVALLETTO PAOLA
SPIAGGIA CARMINE
CARTELLINO COSIMO DAMIANO
LIMARDO COSIMO
MARIOTTO LUCA
SPINELLI CRISTINA
CIRIANI ANNA
TOMACIELLO LOREDANA
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
AVAGNINA LUCA
PUZO MARIANNA
DE PASCALIS MARIA CRISTINA
FANIZZI MIRCO
TERRANA LAURA
BARBANO CARLO
AMATI APOLLONIA
DI SALVO MARCO
LUPI FEDERICA
GAMBARDELLA ALFONSO
LEONE VITTORIA
CIANCETTA DIEGO AMEDEO
IANNEI GIOVANNI
ACQUAVIVA KATIA
RIZZUTI ERALDO
Redazione