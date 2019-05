San Salvo, il mercato estivo di via Magellano verrà spostato in piazzale Verrazzano

E' stato approvato oggi in consiglio comunale il piano asfalti che interesserà le principali vie cittadine. Tra le strade che verranno messe in sicurezza, verrà ripristinato anche il manto stradale di piazzale Verrazzano a San Salvo Marina dove l'amministrazione intende spostare il mercato settimanale che oggi si svolge in via Magellano, una scelta dettasi necessaria per ragioni di sicurezza e al fine di garantire una maggiore fruibilità dei turisti in una zona cruciale della marina.