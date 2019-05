Bike Tourism, al via il progetto che promuove il cicloturismo da Martinsicuro a San Salvo

Continuano sulla scia della Bike To Coast, il pezzo di 132 km da Martinsicuro a San Salvo della più ampia ciclovia adriatica che collega Trieste con Brindisi, le attività della Camera di Commercio Chieti Pescara sul tema del cicloturismo. Dopo la tavola rotonda a Palazzo D’Avalos a Vasto, in occasione del Giro di Italia, è arrivato il turno delle scuole.

Partirà domani, martedì 21 maggio, con il supporto di un raggruppamento di imprese delle province di Chieti e di Pescara e lo CSEN Centro Sportivo Educativo Nazionale, un progetto per l’orientamento scolastico e le competenze trasversali per gli istituti superiori di secondo grado sul tema cicloturismo dal titolo: “Bike Tourism - Percorsi su strade bianche e a basso traffico a pettine sulla Bike to Coast”.

L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere una cultura del turismo in bicicletta come leva economica rilevante per i nostri territori. Nata dall’idea di imprenditori del settore turistico a seguito della partecipazione al III Corso ASTA per il Cicloturismo organizzato dalla Camera di Commercio lo scorso novembre, rappresenta l’occasione per pensare allo sviluppo turistico dei territori attraversati non solo nella direzione nord-sud (e viceversa) ma anche verso l’interno.

Il progetto consta di 3 fasi:

- Fase 1, entro maggio 2019 (nello specifico martedì 21 maggio), la realizzazione di alcuni momenti formativi on the job, sperimentando sul campo alcuni aspetti legati al mondo del turismo in bicicletta.

- Fase 2, entro ottobre 2019, la realizzazione di un corso sui sistemi GIS e cartografici e un corso CSEN per istruttore di cicloturismo sportivo e progetto pilota di mappatura di strade bianche;

- Fase 3, nel 2020, sviluppo progetto in co-progettazione tra imprese, scuole, CSEN, CCIAA ed con l’obiettivo di un ampliamento del partenariato.

-

Allo stato attuale le scuole che hanno manifestato una manifestazione sono: Istituto Ridolfi Zimarino Scerni, Istituto Tecnico Tito Acerbo Pescara, Istituto Tecnico Aterno-Manthonè Pescara, I.S.S. Acciaiuoli Einaudi di Ortona – Istituto Tecnico Commerciale.

Con l’evento del 21 maggio gli studenti parteciperanno, a rotazione, con interventi di 20’ ciascuno guidati da esperti, ad incontri laboratoriali ed esperienziali relativi a:

1) Il decalogo della buona guida cicloturistica

2) L’organizzazione di una gara MTB

3) Rilevazione mappe con sistemi GIS

4) L’ABC della bicicletta (meccanica, manutenzione, ecc.)

L’evento si concluderà con una passeggiata in MTB all’interno delle aree dell’istituto.

Parte integrante del progetto, ed in particolare dell’evento del 21 maggio, è l’ intermodalità nei viaggi treno-bici-bus, grazie alla preziosa collaborazione di Trenitalia, Legambiente Abruzzo e F.lli Di Fonzo Spa. I ragazzi, infatti, giungeranno in treno alla stazione di Casalbordino, si muoveranno verso e da Scerni in autobus e, soprattutto, viaggeranno con bici al seguito.