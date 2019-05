Approvato in consiglio comunale il piano asfalti, pronti 380mila euro: tante le strade coinvolte

Buche e dissesti hanno le ore contate a San Salvo. E' stato approvato, nel corso della seduta consiliare di ieri, il nuovo piano asfalti per la messa in sicurezza della viabilità cittadina. Circa 380mila euro che saranno investiti nelle principali vie cittadine e provenienti da economie che sono state ottenute dall’appalto per la realizzazione del polo scolastico in corso di realizzazione in via Melvin Jones con fondi concessi attraverso il mutuo sottoscritto con la Cassa Depositi e Prestiti. "Una quota di mutuo che altrimenti resterebbe vincolata e inutilizzata nel bilancio", afferma il sindaco Tiziana Magnacca, "abbiamo modificato il piano triennale delle opere pubbliche per destinare l'importo ai lavori di manutenzione e migliorare la circolazione in città e garantire l'incolumità dei cittadini".

Gli interventi di questo primo step riguarderanno le strade a maggiore percorrenza e quelle su cui la manutenzione manca da diverso tempo che sono: via Grasceta, via Savoia, via Istonia, via San Giuseppe, via Lentella, via Saint Nicolas de Port. Verrà ripristinato anche il manto stradale di piazzale Verrazzano a San Salvo Marina dove l'amministrazione intende spostare il mercato settimanale che oggi si svolge in via Magellano, una scelta dettasi necessaria per ragioni di sicurezza e al fine di garantire una maggiore fruibilità dei turisti.

Esprimono perplessità e si astengono dal voto i consiglieri di minoranza Gennaro Luciano, Antonio Boschetti e Gianni Mariotti che sollevano alcuni dubbi dal punto di vista tecnico dei lavori. "Dovevano essere inserite anche altre strade altrettanto importanti e che necessitano di lavori urgenti come via Montegrappa e strada Trignina", afferma Boschetti. Il consiglio comunale ha inoltre approvato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 e il bilancio di previsione 2019/2021 con l'applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell’esercizio 2018, la permuta di porzione di aree pubbliche facenti parte alle part. 4016-4018 fg. 2 di proprietà comunali con part. 4123 fg. 2 della ditta Immobiliare Martelli s.r.l. e la permuta di porzione di aree pubbliche facenti parte alle part. 4016-4018 fg. 2 di proprietà comunali con part. 4465 fg. 2 del sig. Martelli Nicola, e alienazione di fondi interclusi al sig. Travaglini Felice parte della part. 5900 fg. 11. E' stata approvata inoltre la perequazione urbanistica per la realizzazione dell'ampliamento stradale in via Melvin Jones e il regolamento di definizione agevolata ingiunzioni fiscali d.l. 30/04/2019 n. 34 art. 15.