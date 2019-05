Il tour di RDS farà tappa a San Salvo il 3 e 4 agosto: giovedì tutti i dettagli

Si terrà giovedì 23 maggio la presentazione di RDS PLAY ON TOUR SUMMER EDITION che si terrà il 3 e 4 agosto a San Salvo Marina. Organizzato da RDS con il patrocinio e la collaborazione del Comune di San Salvo e dell’Associazione culturale Progetto Sud, l'evento di calibro nazionale vedrà come protagonista la spiaggia della città, dove verrà allestito un autentico villaggio del divertimento, un’oasi di spensieratezza, scenograficamente ispirata ai colori e alle atmosfere delle isole tropicali in cui risuonano dolci e ritmate le playlist “RDS 100% Grandi Successi”.

Alla conferenza stampa parteciperanno il sindaco Tiziana Magnacca, l’assessore al Turismo Tonino Marcello, Antonio Cane, Andrea Di Iorio e Daniele Manzone dell’Associazione culturale Progetto Sud.