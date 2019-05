Il mercato di via Magellano si sposta, Gualà (Anva Confesercenti): "Accettiamo ma a delle condizioni"

Il Comune di San Salvo è pronto a spostare il mercato settimanale di via Magellano in piazzale Verrazzano. Il tema è stato toccato nell'ultimo consiglio comunale nel corso della discussione per l'approvazione del nuovo piano asfalti predisposto dall'amministrazione comunale. Una decisione che ha come obiettivo quello di garantire maggiore sicurezza e una maggiore fruibilità dei turisti in vista della stagione estiva in una zona della marina tra le più trafficate. Il piazzale, infatti, qualche metro più avanti di via Magellano, sarà interessato dai prossimi lavori di rifacimento del manto stradale.

Sull'ipotesi di spostare il mercato l'amministrazione e gli ambulanti si confrontano da anni e dopo tanti tira e molla il Comune l'ha avuta vinta. Il mercato si svolge tre volte a settimana, il martedì, il giovedì e il sabato dalle ore 16 alle 22 ed è composto da 17 ambulanti non alimentari e una da una decina di quelli alimentari. Si terrà domani giovedì 23 maggio un incontro tra l'Anva Confesercenti locale e l'amministrazione in cui l'associazione di categoria di riferimento per il commercio ambulante chiederà il rispetto di alcuni impegni.

"Accettiamo il trasferimento ma chiediamo un maggiore illuminazione per le ore serali", afferma Domenico Gualà, presidente Anva Confesercenti, "e la rimozione dell'isola ecologica, oltre a una disponibilità da parte dell'amministrazione a spostarci di nuovo nel caso in cui dovessimo riscontrare degli svantaggi", continua, "lo spostamento di un mercato in termini economici è un fatto rischioso, la riorganizzazione di una nuova area mercatale, anche di pochi metri, con una nuova collocazione dei banchi sconosciuti all'abituale clientela del mercato potrebbe penalizzarci. Solo sperimentando sapremo se sarà stata una buona decisione", conclude Gualà.