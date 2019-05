A San Salvo il Campionato Regionale Cromometro a Squadra

In data 23 Giugno 2019 si svolgerà a San Salvo il Campionato Nazionale di Cronometro a Squadra aperto a tutti gli enti della consulta,organizzato dalla Uisp e Velo Club San Salvo.

Il percorso di 5 km completamente pianeggiante da ripetere 6 volte per un totale di 30. Ritrovo per le ore 7.30 presso Gamma Batterie, zona industriale San Salvo,partenza prevista per le ore 9.L’iscrizione è di 30 euro a squadra + 2 per i chip a ciclista.

Fasce: 1 (A) da 45 a 117 anni, 2(B) da 118 a 165 anni, 3(C) da 166 a 205 anni, fascia 4 (D) oltre i 206

Informazioni e preiscrizioni: mato51@libero.it pescara@uisp.it

Le squadre possono essere formate anche da atleti di enti e societa’ diverse

N.B. Per l’assegnazione del titolo le squadre devono essere formate da atleti

tesserati UISP e della stessa societa’.