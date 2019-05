La comunità parrocchiale di San Nicola festeggia il parroco don Beniamino Di Renzo

Oggi,giovedì 23 maggio 2019 la comunità parrocchiale di San Nicola-Vescovo a San Salvo festeggia il parroco Don Beniamino Di Renzo.La giornata e' cominciata questa mattina presto alle ore 7:00 dove l'intera comunita' parrocchiale e tutti i giovanissimi della parrocchia stessa si sono ritrovati tutti insieme per pregare il santo rosario insieme a Don Beniamino.Dopo la fine del rosario terminato alle ore 7:30,tutti i giovanissimi insieme alla comunita parrocchiale hanno voluto rendere omaggio a Don Beniamino in questo giorno così speciale,hanno intonato la canzone Tanti Auguri A Te.Dopo la canzone sono usciti tutti sul sagrato della chiesa dove il don ha avuto il piacere di spegnere la candelina di buon compleanno.Subito dopo si e' passato a fare colazione con il cornetto ripieno alla nutella acquistato precedentemente ad una forfettaria del Centro Commerciale Insieme di Piana Sant'Angelo a San Salvo.Di seguito le parole dei giovanissimi della parrocchia:"Grazie don Beniamino per la tua figura e per essere sempre presente nelle nostre vite e sei un fratello e un padre per tutti noi.Ti vogliamo bene .I tuoi Giovanissimi".