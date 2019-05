A San Salvo Marina arriva RDS Play on Tour Summer

RDS Play on tour summer edition il 3 e 4 agosto a San Salvo Marina, evento di calibro nazionale organizzato da RDS, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di San Salvo e dell’associazione culturale Progetto Sud, che vedrà come protagonista la spiaggia della città, dove verrà allestito un autentico villaggio del divertimento, un’oasi di spensieratezza, scenograficamente ispirata ai colori e alle atmosfere delle isole tropicali in cui risuonano dolci e ritmate le playlist “RDS 100% Grandi Successi“.

“Le frequenze di RDS diffonderanno in tutta Italia a milioni di ascoltatori – ha dichiarato il sindaco nel corso della presentazione del tour del 3 e 4 agosto – il nome di San Salvo e dell’Abruzzo. Ringrazio RDS per aver scelto questo pezzo d’Abruzzo: sarà un faro acceso per far riconoscere il nostro territorio. Un’attività di promozione immediata per il territorio del Vastese per chi ama il bello, la cucina buona e le persone autentiche. Un lancio fortissimo per San Salvo”.

Dal mattino fino al tramonto, il villaggio occuperà la spiaggia di San Salvo, che è stata selezionata insieme ad altre 5 località turistiche italiane, e coinvolgerà ascoltatori e bagnanti grazie alla presenza on field dei conduttori RDS e attività di engagement attraverso i social. Il cuore pulsante del villaggio, che sarà suddiviso in area sport, social e sponsor, sarà il main stage dove i conduttori RDS coinvolgeranno il pubblico in giochi e momenti originali di animazione. Giochi, divertimento, sole, allegria e tanta buona musica: questa sarà la formula di uno degli eventi di punta dell’estate sansalvese che prevederà, tra le tante iniziative di intrattenimento, anche un momento sportivo con la RDS fun race, una corsa di circa 5 km che si svolgerà la domenica al calar del sole, un percorso sulla sabbia divertente e ricco di ostacoli, di crazy point con strutture gonfiabili, punti colore, bolle di sapone e altre sorprese.

“Un evento – commenta l’assessore al Turismo Tonino Marcello – frutto del lavoro di squadra. Prima di decidere gli organizzatori dell’importante radio nazionale hanno fatto prima una ricognizione sul nostro lungomare che ha superato a pieni voti ben più agguerrite località balneari. Sarà per noi un’eccezionale promozione territoriale”.

Antonio Cane, a nome dell’associazione Progetto Sud, ha evidenziato la qualità di questo appuntamento: “Una vetrina importante per San Salvo che concederà alla città una grande visibilità a livello nazionale, grazie all’adesione al tour estivo organizzato dalla nota radio RDS”.

Nell’attesa del programma dettagliato dell’iniziativa, gli organizzatori sono già a lavoro per accogliere in modo impeccabile il prestigioso evento. La comunicazione dell’evento sarà curata dalla giornalista Barbara Del Fallo.