Gli alunni di una scuola di Pescara "Grazie San Salvo per la nostra professoressa Lina Sapio"

Siamo un gruppo di alunni di una scuola di Pescara: scriviamo a voi per ringraziare la vostra città per averci donato la nostra Prof.Lina Sapio. Con lei parliamo di tutto e lei qualche volta racconta della sua vita e quando parla della sua città San Salvo le vengono gli occhi a cuoricino.

Oggi in classe ci ha donato una lettera scritta da lei come testimonianaza di ciò che ha provato per la strage di Capaci:ci siamo emozionati tantissimo e così abbiamo pensato di farle una sorpresa anche perchè tra qualche giorno sarà il suo quarantesimo compleanno (certo per questo forse ci metterà un bel 4!!).

Vogliamo condividere anche le sue parole perciò ve le inviamo.

Grazie a tutti e Prof...le vogliamo bene, non sia arrabbi.