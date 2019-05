Dagli Stati Uniti a San Salvo: il sindaco riceve in municipio famiglia alla scoperta delle proprie origini

“Quanta emozione nel vedere quella luce unica negli occhi di chi torna a San Salvo alla riscoperta delle radici della propria famiglia”. Ad affermarlo il sindaco Tiziana Magnacca nel ricevere questa mattina in Comune Barbara Ialacci, 53 anni, in questi giorni in visita a San Salvo ospite di Nicola Ialacci, fratello di suo nonno Domenico coniugata con Vitalina Muratore. Barbara vive a Camas nello Stato di Washington è sposata con Joseph Pfeifer dal cui legame sono nate Hailey e Brienne. Barbara Ialacci negli Stati Uniti è stata insignita come ricercatrice per ricostruire l’albero genealogico della sua famiglia andando alla ricerca in diversi comuni abruzzesi partendo proprio da San Salvo.

“Tutti i sansalvesi che vivono all’estero – ha ricordato il sindaco – hanno sempre dimostrato capacità d’impegno e laboriosità facendosi apprezzare in ogni angolo del mondo”.