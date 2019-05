‘Spiagge e Fondali Puliti’: alunni all’opera al Giardino Botanico di San Salvo con Legambiente

Parte da San Salvo l'iniziativa 'Spiagge e Fondali Puliti - Clean Up The Med', la campagna di Legambiente che in Abruzzo vedrà una 6 giorni di pulizia dei litorali a partire da venerdì 24 a mercoledì 29 maggio. All'iniziativa parteciperanno anche scuole, istituzioni, aree protette, cittadini, imprese come il Gruppo Gabrielli, KPMG, Trenitalia che è anche Official Carrier dell'iniziativa, DMC Costiera dei Trabocchi, CEA Centro APE d’Abruzzo, Federazione Ciclistica Italiana sez. Abruzzo, Federazione Nazionale Pensionati CISL sez. Chieti, Madre cultura e Vigili del Fuoco in congedo Vasto.

Ha partecipato questa mattina la Scuola Primaria Madonna dell'Asilo. Presenti il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca, l'assessore all'ambiente di Vasto, Paola Cianci, il presidente regionale di Legambiente, Giuseppe Di Marco.

Nell'indagine Beach litter di Legambiente sono state suddivise geograficamente le spiagge per individuare quali sono i cinque rifiuti più comuni per area. Nell’Adriatico la classifica è guidata da frammenti di plastica e polistirolo, ma entrano tra i primi cinque rifiuti più trovati le calze per la coltivazione dei mitili. Le spiagge sottoposte a monitoraggio sono state 2 in Abruzzo: Ortona e Vasto.

"L’indagine ci riconsegna un quadro regionale in linea con i dati nazionali del versante Adriatico", afferma Giuseppe Di Marco, presidente regionale di Legambiente, "e alla luce di questo è chiaro che è arrivato il momento di alzare l’asticella sulle azioni da mettere in campo per contrastare il fenomeno. A livello regionale è prioritario implementare le azioni per l’Abruzzo pastic free", continua, "Insieme a questo bisogna promuovere innovazione e ricerca nell’ottica dell’economia circolare, stimolare anche l’industria e le aziende a farsi carico di questa emergenza, aumentare ulteriormente la qualità della raccolta differenziata e del riciclo, guidare i cittadini e i consumatori a prevenire i rifiuti, a non abusare della plastica e adottare stili di vita più sostenibili".